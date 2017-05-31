В Румынии зафиксирован «странный» матч

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» матче, сыгранном во втором дивизионе чемпионата Румынии. Под подозрение попала встреча между клубами «Брашов» и «Лучеафарул Орадя».

«Перед игрой поставить на победу «Брашова» без учета ничьей можно было с коэффициентом 1,1, что само по себе странно. Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Однако после этого коэффициент на победу без учета ничьей гостей обрушился до отметки 1,08! Очевидно, что кто-то поставил большие деньги. На 76-й минуте счет сравнялся».

При этом в компании отметили, что на азиатских рынках коэффициент на ТМ 2,25 упал до отметки 1,3 по ходу встречи. Это может говорить о том, что все ожидали результата 1:1. Так в итоге встреча и завершилась.

Это не первый подозрительный случай во втором румынском дивизионе. Ранее сообщалось об аномальных коэффициентах во встрече между клубами «Миовени» и «Балотешти».

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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