В Румынии зафиксирован «странный» матч

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» матче, сыгранном во втором дивизионе чемпионата Румынии. Под подозрение попала встреча между клубами «Брашов» и «Лучеафарул Орадя».
«Перед игрой поставить на победу «Брашова» без учета ничьей можно было с коэффициентом 1,1, что само по себе странно. Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Однако после этого коэффициент на победу без учета ничьей гостей обрушился до отметки 1,08! Очевидно, что кто-то поставил большие деньги. На 76-й минуте счет сравнялся».
При этом в компании отметили, что на азиатских рынках коэффициент на ТМ 2,25 упал до отметки 1,3 по ходу встречи. Это может говорить о том, что все ожидали результата 1:1. Так в итоге встреча и завершилась.
Это не первый подозрительный случай во втором румынском дивизионе. Ранее сообщалось об аномальных коэффициентах во встрече между клубами «Миовени» и «Балотешти».
Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров