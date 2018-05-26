В раздевалке «Ливерпуля» перед выходом на финал ЛЧ будет играть песня Drake – God’s Plan

Игроки «Ливерпуля» выбрали музыкальный плейлист. Он будет звучать в раздевалке команды перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала».
Сообщается, что песни выбирали все члены команды, а окончательный список составил капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.
Финальной песней перед выходом на игру был выбран трек God’s Plan в исполнении Drake.
В плейлист также вошли испанские песни, которые выбрал защитник Альберто Морено, а также португальские по совету форварда Роберто Фирмино.
Напомним, что сегодня состоится финал Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Liverpool Echo