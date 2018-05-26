В раздевалке «Ливерпуля» перед выходом на финал ЛЧ будет играть песня Drake – God’s Plan

Игроки «Ливерпуля» выбрали музыкальный плейлист. Он будет звучать в раздевалке команды перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Сообщается, что песни выбирали все члены команды, а окончательный список составил капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.

Финальной песней перед выходом на игру был выбран трек God’s Plan в исполнении Drake.

В плейлист также вошли испанские песни, которые выбрал защитник Альберто Морено, а также португальские по совету форварда Роберто Фирмино.

Напомним, что сегодня состоится финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo