В предстоящем матче «Реал Мадрид» — «Барселона» произошла замена арбитра

Главным судьей встречи стал Альберто Ундиано Мальенко. Он проводит последний сезон в карьере.

Главным арбитром матча 26-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» вместо Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса назначен Альберто Ундиано Мальенко.

По данным испанских СМИ, Мальенко завершит судейскую карьеру по окончании нынешнего сезона, поэтому предстоящее «класико» станет для него последним в качестве арбитра.

Мальенко в восьмой раз в карьере будет работать на матче «Реал» — «Барселона» в рамках испанской Примеры. Ранее он дважды обслуживал матчи на «Сантьяго Бернабеу» (две победы «Барселоны» — 6:2 и 4:3), а также пять раз работал на «Камп Ноу», в которых трижды сильнее был каталонский клуб (2:1, 1:0 и 3:0), однажды была зафиксирована ничья (3:3), а также один раз победил «Реал» (2:1).

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 марта. После 25 туров «Барселона», набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (48) занимает третье место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca