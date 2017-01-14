В понедельник Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года

Нападающий «Милана» Луис Адриано в ближайшее время перейдет в «Спартак». Сообщается, что бразилец поставит свою подпись в контракте уже в начале следующей недели.

«Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», – сообщает источник.

Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

Вчера вечером Адриано поужинал в Милане с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани.

За 35 матчей в «Милане» Луис Адриано забил 5 голов, один из которых с пенальти. Бразилей является лучшим бомбардиром «Шахтера» в истории, имея в своем активе 128 голов. Также Луис Адриано провел 4 матча в составе национальной сборной Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianlucadimarzio