В Петербурге в помещении Вячеслава Малафеева полицейские нашли казино

Полиция Санкт-Петербурга вчера вечером совершила рейд по подпольным игровым залам города. В результате чего казино было обнаружено на прощадях, владельцем которых является Вячеслав Малафеев.

Площади, на которых было обнаружено казино, принадлежат бывшему вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву, владеющему агентством недвижимости «М16». Полиция попросила у экс-футболиста данные арендатора.

Следственный комитет Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР в помещении на Корпусной улице, 9, литера А застигли врасплох трех крупье, двух охранников и пять игроков.

Были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.

Малафеев прибыл на место, дал объяснения полиции, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»