В отношении «Атлетико» было заведено дисциплинарное дело

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Испанский «Атлетико» может получить наказание по итогам первой полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Реалом».Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Было открыто дисциплинарное дело. Болельщики этого клуба устраивали беспорядки на игре с принципиальным соперником. Также они причинили ущерб их стадиону. Окончательный вердикт  будет оглашен 18 мая.

Напомним, в первой встрече 1/2 финала победу одержал «Реал» — 3:0. Ответный матч пройдет на «Висенте Кальдерон» 10 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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