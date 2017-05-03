В отношении «Атлетико» было заведено дисциплинарное дело

Испанский «Атлетико» может получить наказание по итогам первой полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Реалом».Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Было открыто дисциплинарное дело. Болельщики этого клуба устраивали беспорядки на игре с принципиальным соперником. Также они причинили ущерб их стадиону. Окончательный вердикт будет оглашен 18 мая.

Напомним, в первой встрече 1/2 финала победу одержал «Реал» — 3:0. Ответный матч пройдет на «Висенте Кальдерон» 10 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА