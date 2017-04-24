В октябре-ноябре 2017 года в «Лужниках» может пройти тестовый матч

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

стадион Лужники

Стали известны сроки проведения первой игры на реконструированном стадионе «Лужники». Об этом заявил директор департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Когда откроются «Лужники»? Вопрос пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре–ноябре этого года. Кто будет соперником нашей сборной в исторической игре? Такое надо спрашивать в РФС», — заявил Гуляев.

Напомним, на основной арене чемпионата мира-2018 пройдут семь встреч. Турнир состоится в период с 14 июня по 15 июля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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