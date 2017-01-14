В новом контракте Дриса Мертенса будет прописана сумма отступных для Европы и Китая

В ближайшее время Дрис Мертенс и «Наполи» подпишут новый контракт. Отметим, что в новом контракте будет прописана фиксированная сумма отступных за футболиста.
Таким образом, клуб из Европы сможет выкупить Мертенса у «Наполи» за 35 миллионов евро. Китайский клуб должен будет заплатить 50 миллионов евро.
Отмечаем, что отступных для итальянских клубов в контракте не будет.
Бельгиец проводит потрясающий сезон в составе «неаполитанцев». Дрис забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи в 17 матчах Серии А.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia