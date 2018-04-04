В Норвегии открыли памятник Йону-Арне Риисе

Родной клуб бывшего защитника сборной Норвегии Йон-Арне Риисе «Олесунн» открыл ему прижизненный памятник. Об этом он сообщил в своем «инстаграме».

«Олесунн», родной клуб бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йона Арне Риисе, открыл пожизненный памятник футболисту.

«Я очень польщён и горд. Спасибо вам!» — написал Риисе.

Норвежец известен по выступлениям за «Монако», «Ливерпуль», в составе которого он стал обладателем кубка Лиги чемпионов, «Рому», «Фулхэм» и кипрский АПОЭЛ. За «Олесунн» футболист играл в 1998 году, после чего вернулся в клуб в 2016 году и завершил карьеру. В настоящий момент Риисе работает футбольным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Йона Арне Риисе