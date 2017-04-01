В Неаполе к Гонсало Игуаину будет приставлена дополнительная охрана

Экс-нападающий «Наполи», а ныне форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин будет чувствовать себя в безопасности во время визита в Неаполь. «Старая синьора» решила обеспечить аргентинца дополнительной охраной.

«Ювентус» принял решение нанять дополнительных телохранителей для нападающего Гонсало Игуаина на время визита в Неаполь на выездной матч 30-го тура Серии А с «Наполи».

В предыдущие три сезона Гонсало выступал в составе «Наполи», поэтому «старая синьора» намерена как можно больше обезопасить 29-летнего футболиста от возможных нападок болельщиков его бывшего клуба. На каждом из этажей отеля Corso Vittorio Emanuele, где расположился «Ювентус», будут дежурить как минимум два телохранителя.

«Ювентус» уверено лидирует, опережая «Рому» на 8 очков, а «Наполи» на десять. Игуаин забил 23 мяча в текущем сезоне Серии А, а также трижды ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia