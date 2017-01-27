В МВД считают, что матчи Кубка Конфедераций в Москве пройдут без беспорядков болельщиков

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что во время Кубка конфедераций-2017 в Москве не допустит беспорядков с участием болельщиков. Чиновник также вспомнил ситуацию с фанатами на Евро-2016.

«Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство»,- сказал Горовой в четверг, выступая на расширенной коллегии столичного главка полиции.

Он также обратился к столичным полицейским с просьбой вовремя провести все необходимые мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения кубка.

«Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе, и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка», — сказал заместитель министра.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс