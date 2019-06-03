В Москве зажглась звезда Алексея и Василия Березуцких

2 июня в Москве на стадионе «Октябрь» состоялся дивизион легендарных игроков ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Соревнования проходили в двух возрастных группах – игроки 2010 и 2011 гг.р.

Среди команд мальчиков 2010г.р. чемпионом стал «Спартак» (Москва), обыграв в финале по пенальти «Чертаново» (Москва) – 0:0 (4:2пп). Бронзовые медали завоевал «Локомотив» (Москва).

Кубков участника удостоились ЦСКА (Москва), ФШМ (Москва), «Сатурн» (Раменское), «Щелково» (Щелково), Академия футбола (Тула).

Лучшими игроками стали: Федор Кочетков, Мирон Федоров (оба – «Спартак»), Михаил Суродин («Чертаново»), Артем Пересыпкин («Локомотив»), Андрей Иванов (ЦСКА).

В младшей возрастной категории победил ЦСКА (Москва). В решающем матче армейцы одержали крупную победу над «Спартаком» (Москва) – 5:1. Замкнул тройку призеров «Локомотив» (Москва).

Кубков участника удостоились «Строгино» (Москва), «Чертаново» (Москва), ФШМ (Москва), Академия футбола (Тула), «Витязь» (Подольск).

Лучшими игроками стали: Ярослав Клыков и Петр Степусь (оба – ЦСКА), Артем Аймалетдинов («Спартак»), Семен Галушкин («Локомотив») и Владислав Памужак («Строгино»).

Братья-близнецы – Павел и Петр Степусь (ЦСКА-2011) – получили в подарок от Василия Березуцкого книги Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».

Заслуженные награды участникам соревнований вручали Василий Березуцкий, один из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА, наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий и президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

Занимайтесь спортом как можно больше, не забывайте про учебу и слушайтесь своих родителей. Ребята, поздравляю вас с окончанием турнира!», – сказал Василий Березуцкий на церемонии закрытия

Всем участникам соревнований вручили официальные майки именного турнира Березуцких.

Победители и обладатели серебряных медалей получили путевки в финал крупнейшего в стране турнира – международного фестиваля «Большие звезды светят малым», который пройдет в Анапе и Витязево (для команд мальчиков 2011г.р. – с 3 по 10 сентября, для футболистов 2010г.р. – с 13 по 20 сентября). Решающая стадия соберет около 160 команд.

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Источник: ДФЛ

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