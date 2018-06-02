В Москве вручат премию «ARTFOOTBALL 2018»

В Москве уже в это воскресенье 3 июня в Арт-особняке на Курской состоится вручение первой культурной премии «ARTFOOTBALL 2018» и предпоказ одноименной выставки. На главное спортивное событие столицы соберутся номинанты в сфере футбола, отобранные по мнению деятелей культуры получат свои награды за лучшие культурно-досуговые мероприятия для болельщиков, за популяризацию футбола, активное участие в культурной жизни города и поддержку социальных проектов.

Среди номинантов представлены: все топовые футбольные клубы России, социально-активные футболисты, известные болельщики Российских ФК (реперы ST и Lone, певец T-killah, амбассадор FIFA World Cup 2018 Яна Чурикова, главный редактор The Challenger.ru Мария Командная, актер, а с недавнего времени режиссер – Данила Козловский, который представил в России нашумевший фильм «Тренер», ставший одним из самых кассовых уже в первые дни проката.

Как сообщают организаторы, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM в арт-особняке на Курской пройдут 2 громких события, объединяющие искусство и футбол воедино.

АРТ-особняк на Курской (ДК «Гайдаровец») является объектом культурного наследия XVIII века и уже вошел в официальное туристическое приложение «Welcome 2018». В стенах особняка в июне пройдут два громких события. Первая культурная премия «ARTFOOTBALL 2018» станет торжественным открытием одноименной выставки, где будут представлены картины, фотографии, скульптуры, арт-объекты российских создателей на футбольную тематику.

Еженедельник «Футбол» является партнером премии «ARTFOOTBALL 2018».

Источник: еженедельник «Футбол»

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