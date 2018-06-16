В Москве сбросили болельщика из Нигерии со второго этажа

В Москве жильцы дома сбросили со второго этажа болельщика из Нигерии, который слишком шумел. Все случилось 13 июня — за день до старта Чемпионата.

26-летний Толуопе Акинди принял на грудь некоторое количество праздничной атмосферы и решил усугубить и без того хорошее настроение окружающих. Толуопе вылез на козырек подъезда и стал танцевать на нем, громко распевая песни. На часах было 23.

Жильцы дома на улице Брусилова — очень гостеприимные и добрые люди. Но не в 23 часа и не под красивые и громкие песни, доносящиеся с козырька подъезда. Когда очередная просьба перенести празднование обратно в Нигерию была проигнорирована, чья-то добрая рука высунулась из окошка за спиной Толуопе и толкнула его вперед. Парень упал с высоты второго этажа на землю и сломал себе обе пятки. Первые матчи Чемпионата Толуопе смотрел в больнице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: телеграм-канал Mash