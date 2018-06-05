В Москве прошла церемония первой культурной премии «ARTFOOTBALL 2018»

В исторический особняк на Курской съехались номинанты премии «ARTFOOTBALL 2018»: журналисты, представители футбольных клубов, фотографы, художники, футболисты, и получили свои награды за популяризацию футбола. Премия стала торжественным открытием одноименной выставки, где были представлены фотографии, картины и скульптуры на футбольную тематику.

Вступительным словом торжественно открывали премию заместитель руководителя Департамента Культуры г. Москвы – Владимир Эдуардович Филиппов, Яна Чурикова – журналист, амбассадор FIFA World Cup 2018, главный редактор еженедельника «Футбол. Хоккей» Денис Вдовин, Президент детской футбольной лиги Виктор Николаевич Горлов и Амбассадор «ARTFOOTBALL 2018», художник – Антон Лебедев.

Помимо номинантов премию также посетили двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании – Елена Родионова, генеральный директор компании «Акжера- Кейтеринг» Рыбаков Василий Борисович, защитник женской сборной России по футболу и ЖФК «ЦСКА» — Ксения Коваленко в сопровождении актера сериала «Молодежка» – Матвея Зубалевича, ведущая телеканала «Матч ТВ» Дарья Левченко и корреспондент Мария Макарова , а также наш коллега в культурной сфере – художественный руководитель Культурного центра им. И.М.Астахова – Дмитрий Бигбаев.

Вечер проходил под прекрасное музыкальное сопровождение Лейсан Бое. А помощь в проведении «ARTFOOTBALL 2018» оказали: компания «Акжера-Кейтеринг», студия проката платьев «Être Belle», а также «СеткаОпт» «Souvenirstudio» «Ламзак No1» «8-ART» «Мистер ВО!» «Шары-в-москве.рф».

Во время чемпионата мира по футболу арт-особняк на Курской (Дом Культуры «Гайдаровец») станет эпицентром культуры и творчества, где каждый желающий сможет увидеть футбол, как искусство. Вход на выставку свободный.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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