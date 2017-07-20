В Москве пройдет выставка «Футбол Маркет», посвященная ЧМ-2018

В начале декабря состоится 15-я по счету выставка «Футбол Маркет», которая примет представителей футбольного бизнеса, клубов, федераций, а также более двухсот ассоциаций ФИФА. Мероприятие пройдет 1-2 декабря в Москве в «Экспоцентре», на Краснопресненской набережной, дом 14, павильон 5. Выставка осуществляется при поддержке Министерства спорта РФ, Москомспорта, Российского Футбольного Союза и РФПЛ.

В предыдущих выставках принимали участие сотни компаний более чем из 30 стран. Гостями конференции были Жероме Вальке, генеральный секретарь ФИФА, Виталий Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, Алексей Сорокин, глава оргкомитета «Россия-2018», Никита Симонян, первый вице-президент РФС, Вячеслав Колосоков, почётный президент РФС,Сергей Прядкин, президент РФПЛ и другие.

Основными темами конференции станет подготовка к чемпионату мира-2018, наследие, эффективная эксплуатация стадионов и арен, маркетинг и менеджмент футбольных клубов, технологии и инновации в футболе, медицинские и тренерские достижения индустрии.

Источник: Football market

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