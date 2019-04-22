В Москве осужден изготовитель контрафактной продукции с символикой ЦСКА

Гражданин России незаконно производил и торговал атрибутикой армейцев. Суд признал его вину.

12 апреля Савеловский районный суд Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданина России, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». 4 октября 2018 года сотрудниками САО ГУ МВД России по Москве по заявлению ЦСКА была произведена проверочная закупка, в отношении нарушителей заведено уголовное дело.

Фактически было произведено 165 комплектов спортивной одежды для взрослых — футболок и шортов различных размеров, 100 комплектов спортивной детской одежды — футболок и шортов различных размеров, полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки, кошельки. Осужденный летом 2018 года вступил в сговор со вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью изготовления и реализации контрафактной продукции с эмблемой ЦСКА, являющейся зарегистрированным товарным знаком.

Суд установил, что гражданин России совершил незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, при этом деяние причинило крупный ущерб и было совершено группой лиц по предварительному сговору. Учитывая все обстоятельства дела, суд признал нарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Фото: оф. сайт ПФК ЦСКА

Источник: оф. сайт ПФК ЦСКА