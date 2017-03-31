В Москве объявлено о создании ФК «Арарат»

Стало известно о создании нового футбольного клуба. Команда появилась в Москве.

В первенстве России третьего дивизиона будет выступать столичный «Арарат». За команду играет большое число российских игроков армянского происхождения. Именно поэтому «Арарат» назван в честь знаменитого клуба из Еревана. Первая игра коллектива пройдет 12 апреля против «Зеленограда».

«Арарат» заявлен в дивизион «Москва». Клуб станет проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»