В Москве может пройти матч испанского чемпионата

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Москва входит в список кандидатов на проведение матчей чемпионата Испании. По словам функционера, первый в истории зарубежный матч в истории турнира пройдет в США.

– Этот вопрос можно разложить на кратко-, средне– и долгосрочную перспективы, – приводит Forbes слова Тебаса. – В краткосрочной перспективе вопрос звучит так: поедет ли вообще ла лига играть за пределы Испании? И ответ – да, Ла Лига будет стараться проводить 1-2 таких матча за сезон. И как только мы достигнем этого момента, мы откроем для себя возможность проводить такие игры в любой стране мира. Первый пройдет в США. Но почему Россия не может быть второй или третьей? Да у России даже больше, чем у Штатов, преимуществ. Хотя бы лететь ближе.

– Это смотря куда.

– Мы говорим о Москве, она все-таки ближе. Мы же много раз играли здесь в Лиге чемпионов. Опять же, часовые пояса не настолько отличаются. В общем, почему бы и нет? Так что ответ на этот вопрос – да, мы будем играть вне Испании. И с того момента, как мы начнем это делать, Россия станет стратегическим направлением. В России уже соблюдены многие условия для того, чтобы мы могли приехать. Гораздо больше таких условий, чем во многих других странах.

– Уже решили, кто мог бы быть амбассадором в России?

– Хм. Валерий Карпин, Александр Мостовой, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко. Почему нет? Это вполне реально. Наш стратегический план в любой стране – найти местного игрока, который выступал в Испании. Мы проводим разные мероприятия с разными игроками. Хотеть прийти в Россию, не принимая в расчет тех россиян, которые выступали в Ла Лиге, будет большой ошибкой.

Фото: Global Look Press

Источник: Forbes