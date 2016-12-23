В московском метро появился поезд, посвященный Кубку конфедераций

Сегодня в московском метрополитене запущен поезд, посвященный Кубку конфедераций-2017. Презентация нового состава прошла в электродепо «Красная Пресня».

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, посол чемпионата мира Яна Чурикова, а также капитан «Спартака» и футболист сборной России Денис Глушаков. Поезд будет работать на Кольцевой линии.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС