В межсезонье «Валенсию» возглавит Марселино Гарсия Тораль

«Валенсия» проводит провальный сезон. В руководстве «летучих мышей» решили, кто будет выправлять ситуацию в следующем году.

Бывший тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль стал тренером «Валенсии». Специалист заключил с клубом двухлетний контракт, который вступит в силу по окончании текущего сезона, тогда же состоится официальное представление Тораля.

В текущем сезоне «Валенсия» с 43 очками после 36 туров занимает 13 место в испанской Примере.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»