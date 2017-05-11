В межсезонье «Валенсию» возглавит Марселино Гарсия Тораль

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Марселино Гарсия Тораль

«Валенсия» проводит провальный сезон. В руководстве «летучих мышей» решили, кто будет выправлять ситуацию в следующем году.

Бывший тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль стал тренером «Валенсии». Специалист заключил с клубом двухлетний контракт, который вступит в силу по окончании текущего сезона, тогда же состоится официальное представление Тораля.

В текущем сезоне «Валенсия» с 43 очками после 36 туров занимает 13 место в испанской Примере.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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