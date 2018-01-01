В Мексике футболист убил удалившего его судью

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мексика

Во время матча мексиканских любительских команд игрок напал на арбитра, показавшего ему красную карточку. От полученных травм судья впал в кому и скончался.

Сообщается, что футболист, которого выгнал с поля арбитр Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо, напал на него. После матча Капитильо был доставлен в больницу города Халапа и умер после недели пребывания в коме.

«В данный момент мы принимаем меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала», — сообщил президент Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.

Игрок, нанесший судье смертельную травму, взят под стражу. Пока в открытом доступе есть лишь его имя — Милтон.

Фото: Global Look Press
Источник: The Daily Mail

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