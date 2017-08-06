«Бавария» победила «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии

В Дортмунде состоялась встреча за Суперкубок Германии между местной «Боруссией» и «Баварией». Как и годом ранее, обладателем трофея стал клуб из Мюнхена.

В основное время матча победителя выявить не удалось. Уже на 12-й минуте Кристиан Пулишич вывел номинальных хозяев вперед, однако через несколько минут Роберт Левандовски замкнул передачу Йозуа Киммиха и восстановил равенство. Во втором тайме команды вновь обменялись мячами. За 20 минут до конца основного времени голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг и вновь вывел «Боруссию» вперед. Но «Бавария» осадила ворота дортмундцев, и на 89-й минуте после удара Киммиха мяч от голкипера «шмелей» Романа Бюрки отскочил в ворота. Гол был записан на вратаря, а 90 минут встречи завершились со счетом 2:2.

В серии пенальти «Бавария» оказалась точнее: осечку допустил один только Киммих, тогда как у клуба из Дортмунда попытки не реализовали Себастьян Роде и Марк Бартра. 5:4 — и мюнхенский гранд одерживает рекордную, шестую, победу в Суперкубке Германии. У «Боруссии» в активе так и осталось пять подобных трофеев.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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