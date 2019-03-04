В матче с «Барселоной» Серхио Регилон назвал Лионеля Месси блохой, а Луиса Суареса – уродом и кроликом

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Реала» Серхио Регилон назвал блохой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во время матча 26-го тура Примеры (0:1). В одном из эпизодов испанец ввязался в словесную перепалку с аргентинцем.

«Что? Что ты говоришь? Тебя что-то раздражает, блоха?», – сказал Регилон Месси. В результате в конфликт пришлось вмешаться защитнику мадридцев Рафаэлю Варану.

Также у Регилона случилось несколько стычек с форвардом каталонцев Луисом Суаресом. В одной из них игрок «Реала» сказал уругвайцу: «Не прикасайся ко мне, ты, урод». В другой защитник назвал нападающего «Барселоны» кроликом.

Фото: Global Look Press
Источник:  AS

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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