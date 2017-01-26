В матче против «Монако» вратарь «Нанси» сыграл в футболке соперников

Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка французской лиги, в котором встречались «Монако» и «Нанси». Во время игры произошел курьезный эпизод.

Голкиперу «Нанси» Ги Н’Ди Ассамбе было запрещено выходить на поле во вратарском комплекте своей команды из-за расцветки, сливающейся с формой монегасков. Так как у камерунцу не было предоставлено резервного комплекта, руководство «Монако» предложило следующую идею: отдать футболку команды Ги Н’Ди и наклеить на нее эмблему «Нанси». В итоге чемпионы Франции 2007/08 проиграли с минимальным счетом, и княжеский клуб вышел в финал Кубка.

Ранее в другом матче 1/2 финала «ПСЖ» разгромил «Бордо» — 4:1. Финал состоится 1 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC