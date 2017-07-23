В матче чемпионата Аргентины судья спас жизнь футболисту

Несчастный случай был предотвращен в Аргентине. Арбитр сумел спасти игрока от смерти.

В матче четвертого аргентинского дивизиона между «Сан-Мигель» и «Дефенсорес Унидос» у игрока хозяев Исаису Олариаге начался приступ после неудачного столкновения. Арбитр Яэль Фалькон вовремя сумел оказать необходимую помощь пострадавшему. По некоторым данным, ранее Яэль работал спасателем на пляже на протяжении семи лет.

«Я увидел, что игрок «Сан-Мигеля» бьется в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти может стать запавший язык. В таких случаях нужно привести язык в безопасное положение, чтобы человек мог дышать. Приступ продлился недолго, после чего в ситуацию уже вмешались врачи», — заявил Фалькон.

Фото: Global Look Press

Видео: Официальный YouTube-канал Botingol TV

Источник: Ole