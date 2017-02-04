В матче «Анжи» — «Элязыгспор» произошла массовая потасовка

Матч «Анжи» и «Элязыгспора» не был доигран до конца. Во время матча произошла стычка футболистов обеих команд.

«После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер «Анжи» принял решение увести команду в раздевалку», – заявили представители «Анжи» в официальном твиттере клуба.

Так же махачкалинцы отмечают, что несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой.

Махачкалинский клуб по итогам первой половины чемпионата России занимает 11 строчку с 20-ю очками в активе.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный твиттер «Анжи»