В марте может состояться товарищеский матч между сборными России и Кот-д’Ивуара

Стал известен возможный соперник сборной России по контрольной игре в 2017 году. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, федерация футбола Кот-д’Ивуара отправила официальное предложение РФС по поводу проведения товарищеской встречи между сборными в конце марта. Об этом сообщил пресс-атташе африканской команды Эрика Каку. Местом проведения поединка может стать арена в Краснодаре.

Ранее российская сборная встречалась со «слонами» всего один раз. В рамках товарищеской игры в августе 2012 года команды победителя не выявили (1:1).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС