В мадридский «Реал» перейдет бразильский юниор

Талантливый полузащитник «Сан-Паулу» Аугусто Галван пополнит состав «сливочных». Юноше всего 17 лет.

Компенсация за Аугусто составит 3 млн. €. Один миллион бразильцы получат сразу. Еще 2 миллиона «Сан-Паулу» заработает в зависимости от выступлений футболиста в системе «Реала» и от того, пробьется ли он в главную команду «галактикос».

Скромные отчисления обусловлены тем, что контракт Аугусто с «Сан-Паулу» рассчитан до марта. По окончании срока соглашения, футболист мог покинуть бразильский клуб бесплатно.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte