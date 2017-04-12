В Мадриде произошли столкновения болельщиков «Лестера» и полиции

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Лестер фанс

Болельщики «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Есть пострадавшие.

Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

Несколько фанатов английского клуба ранены.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер The Spain Report

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Агуэро

«Реал» хочет заполучить Серхио Агуэро

Варан и Бензема не готовы сыграть в ближайшие выходные

«Атлетико» может приобрести Хавьера Эрнандеса

Добавить комментарий

Войти с помощью: 