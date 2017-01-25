В Мадрид отправятся более 6 000 фанатов «Наполи» без билета на матч с «Реалом»

Более 10 000 болельщиков «Наполи» уже приобрели билеты в Мадрид, чтобы поддержать свою команду во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Однако билетов на всех может не хватить.

«Реал» выделил квоту в размере 3 917 билетов для неаполитанских болельщиков, номинальная стоимость одного билета варьируется от 65 до 80 евро.

Сообщается, что спекулятивная цена на билеты начинается от 120 и доходит 300 евро.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo