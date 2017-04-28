В «Лорьяне» новый герой, настойчивые фанаты «Сент-Этьена», «Лилль» сошел с ума, а «Лион» теряет позиции. Обзор 34-го тура Лиги 1.

Интрига внизу таблицы, борьба вверху, ненависть Жиньяка к «ПСЖ», угасшие надежды «Ниццы» на чемпионство и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 34-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «ПСЖ» на время сравнялся с «Монако». Столичный клуб провел на неделе два тяжелых матча, в одном из которых парижане могли лишить себя шансов побороться за титул. Но в команде есть спаситель — Блез Матюиди. Именно французский полузащитник заработал для «ПСЖ» три очка в компенсированное время в матче против «Метца». Всего в этом сезоне Матюиди набрал 8 очков по системе гол+пас в Лиге 1. Если до конца сезона Блез наберет еще три результативных балла, то побьет свой прошлогодний рекорд (10 очков).

2. «Гран Стад де Лион» не знает домашних побед в чемпионате уже во втором матче кряду. На этот раз «львов» огорчил не аутсайдер, а вероятный чемпион Франции – «Монако». «Лион» боролся, старался зацепить хотя бы очко, но «монегаски» не желают отдавать первую строчку ПСЖ. Сейчас у команды из маленького королевства по 80 очков с бессменным чемпионом последних сезонов, но они имеют матч в запасе.

«Лион» в свою очередь позволил себя обойти «Бордо», который третий матч подряд не пропускает. Но у «львов» есть матч в запасе. Стоит отметить, что «Лион» и «Монако» единственные французские команды, которые продолжают свой путь в еврокубках. Совсем скоро «Лион» полетит в Амстердам на первый полуфинальный матч Лиги Епропы, а Мбаппе и компания примут у себя дома туринский «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов.

Веселые ребята из «Бордо» после очередной победы:

La joie y'a que ça de bon 😍 pic.twitter.com/GSu2u46quq — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 22, 2017

3. «Нанси», «Дижон» и «Лорьян» набрали в этом туре очки и еще больше обострили борьбу за право остаться в элитном дивизионе Франции. «Нанси» сыграл по нулям с «Марселем», «Дижон» победил спустя восемь матчей, а «Лорьян» уничтожил дома «Метц» 5:1. Теперь ситуация внизу таблицы настолько плотная, что целых шесть команд могут оказаться в зоне вылета и стыковых матчах (20, 19 – прямой вылет, 18 – стыковые матчи). Претенденты на вылет: «Бастия», «Нанси», «Дижон», «Кан», «Лорьян», «Метц». «Бастия» скорее всего и покинет Лигу 1 если не обыграет «Лион» в перенесенном матче 33-го тура. Остальных команд разделяет всего четыре очка.

4. «Лилль», ты ли это? Команда Франка Пасси впервые в сезоне одержала крупную сухую победу. Три безответных мяча влетело в ворота «Генгама», а Николя де Превиль оформил первый дубль в сезоне, что в сумме дает 10 мячей в течение всего сезона. Интересно, что в этом же туре нападающий «Дижона» Лои Дьони тоже забил два мяча, тем самым записав десять мячей в чемпионате. Команды обоих форвардов одержали победы, а оба футболиста вошли в число голеадоров, которые забили десять и более мячей.

5. «Ницца» прощается с чемпионством. Мастера волевых побед на этот раз добыть ее не смогли. Непреодолимым барьером для команды Люсьена Фавра стала «Тулуза», которая, по сути, просто доигрывает чемпионат, не решая глобальных задач. Теперь отставание «орлов» от «ПСЖ» и «Монако» шесть очков за четыре тура до конца. Плюс у «монегасков» матч в запасе. Но «Ницца» может еще сыграть теневую роль в борьбе за чемпионство, а именно отобрать очки у «ПСЖ» в следующем туре, и тем самым помочь «Монако» приблизиться к золотым медалям.

Событие Х. Матч «Сент-Этьена» и «Ренна» должен был пройти при пустых трибунах. Поначалу так и было, но на 17 минуте группа фанатов все же сумела ворваться на одну из трибун. Матч был прерван на десять минут, после чего болельщик покинули трибуны, а игра продолжлась. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Цитата тура

Экс-футболист «Марселя», а ныне выступающий за мексиканский «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, резко высказался о своем отношении к «ПСЖ»:

«Я ненавижу только «ПСЖ». Скорее умру, чем перейду туда. Даже если «ПСЖ» предложит мне увеличение зарплаты в десять раз, я не перейду к ним. Вы даже не представляете себе, как я кричал, когда «ПСЖ» в Лиге чемпионов пропустил шестой гол от «Барселоны». Я кричал и носился так, что моя жена испугалась»

Герой тура

Полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо набрал в матче против «Метца» 2+2 по системе гол+пас. Благодаря 23-летнему французу «Лорьян» сумел отдалиться от зоны вылета, одержав четвертую победу в последних пяти матчах. Сам Кабо забил уже пять мячей и три раза ассистировал партнерам.

Антигерой тура

Когда речь идет о «Бастии», то не трудно догадаться, в чем собственно дело. Защитник «синих» Абдельхамид Эль-Каутари получил две желтые карточки в течение семи минут. Марокканец грубо сыграл против полузащитника «Бордо» Юнусса Санкаре. Видимо Эль-Каутари обиделся на забитый Санкаре гол.

Цифра тура

3643 дня. Именно столько потребовалось Блезу Матюиди, чтобы вновь оформить дубль. Последний раз француз оформлял дубль в 2007 году, играя за «Труа». Символично то, что Блез и в этой и в той игре забил второй и третий гол своей команды, и в обеих встречах команда Матюиди одержала победу со счетом 3:2.

Кубок Франции. 1/2 финала.

Анже – Генгам – 1:0 (2:0)

1:0 – Мангани (38), 2:0 – Экамби (90).

ПСЖ – Монако – 5:0 (2:0)

1:0 – Дракслер (26), 2:0 — Кавани (31), 3:0 – Мбае (50 – автогол), 4:0 – Матюиди (52), 5:0 – Маркиньос (90).

Результаты тура:

Лига 1. 31-й тур

Метц – ПСЖ – 2:3 (0:2) — перенесенный матч

0:1 – Кавани (33), 0:2 – Матюиди (36), 1:2 – Жуффр (78), 2:2 – Диабате (88), 2:3 – Матюиди (90).

34-й тур.

Нанси – Марсель – 0:0.

ПСЖ – Монпелье – 2:0 (1:0)

1:0 – Кавани (29), 2:0 – Ди Мария (48).

Кан – Нант – 0:2 (0:2)

0:1 – Бамму (27), 0:2 – Бамму (35).

Дижон – Анже – 3:2 (3:0)

1:0 – Дьони (5), 2:0 – Лис-Мелу (16), 3:0 – Дьони (43), 3:1 – Мангани (68 – с пенальти), 3:2 – Экамби (69).

Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)

1:0 – де Превиль (9), 2:0 – де Превиль (35 – с пенальти), 3:0 – Эдер (66).

Бордо – Бастия – 2:0 (0:0)

1:0 – Малком (55), 2:0 – Санкаре (69).

Лорьян – Метц – 5:1 (1:1)

1:0 – Сиани (13), 1:1 – Диабате (32 – с пенальти), 2:1 – Уорис (49), 3:1 – Кабо (60), 4:1 – Кабо (66), 5:1 – Муканджо (78).

Тулуза – Ницца – 1:1 (0:0)

1:0 – Жан (56), 1:1 – Эйссерик (59).

Сент-Этьен – Ренн – 1:1 (1:1)

1:0 – Берич (40), 1:1 – Мешер (45).

Лион – Монако – 1:2 (0:2)

0:1 – Фалькао (36), 0:2 – Мбаппе (44), 1:2 – Тусар (51).

Турнирная таблица:

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 31 – Кавани (ПСЖ), 24 — Лаказетт (Лион), 19 – Фалькао (Монако).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press

Видео: Твиттер Бордо, Лорьяна