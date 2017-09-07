Денис Давыдов мог перейти в «Локомотив»

Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов в это трансферное окно мог сменить клуб. «Локомотив» хотел усилить состав 22-летним футболистом, чтобы закрыть позицию форварда на фоне травмы Ари.

«Локо» был готов взять игрока в аренду или даже выкупить, но «Спартак» категорически не захотел его отпускать. Массимо Каррера считает Давыдова лучшим российским нападающим в команде, поэтому выступил против его перехода.

В текущем сезоне Давыдов не провел за первую команду «Спартака» ни одной встречи. В ФНЛ форвард сыграл за «Спартак-2» семь матчей и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»