В Лиге Европы вместо «Тосно» сыграет шестая команда РФПЛ

Клуб, занявший шестое место в чемпионате России по футболу, попадет в квалификационный раунд Лиги Европы. Это произошло из-за того, что обладатель Кубка России-2017/18 «Тосно» нарушил сроки подачи документов в УЕФА и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.

«Тосно» стал обладателем Кубка России. В финале со счетом 2:1 клуб из Ленинградской области победил курский «Авангард», что по правилам обеспечивает ему место в Лиге Европы на правах обладателя национального Кубка. Однако исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил ТАСС, что «Тосно» нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.

«Команда Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), занявшая шестое место, попадает в квалификационный раунд Лиги Европы. Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира», — рассказал и.о. президента РФС Александр Алаев.

В групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет четвертое место в РФПЛ. Клубы, которые завершат чемпионат на пятой и шестой строчках, выступят в квалификации Лиги Европы с третьего и второго раундов соответственно.

Напомним, что перед последним туром на шестом месте идет «Уфа» (40 очков), тульский «Арсенал» отстает от шестой позиции на одно очко, грозненский «Ахмат» — на два.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

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