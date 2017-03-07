В летнее трансферное окно «Спартак» планирует продать пять футболистов

«Спартак» готов избавиться от нескольких футболистов команды. Об этом стало известно сегодня.

Летом руководство красно-белых может выставить на трансфер пять игроков. По некоторым данным, команду покинут Сердар Таски, Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо, Маурисио и Андрей Ещенко. За продажу данных игроков «Спартак» собирается получить 12 миллионов евро.

После 18-го тура РФПЛ в активе москвичей 36 очков. Коллектив Массимо Карерры идет на первом месте в турнирной таблице, отрыв от ближайших преследователей из «Зенита» составляет 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Федеральное агентство новостей