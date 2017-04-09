В летнее трансферное окно «Ливерпуль» потратит 200 миллионов фунтов

Руководство «Ливерпуля» планирует провести масштабную трансферную кампанию летом 2017 года. До 200 миллионов фунтов будет выделено Юргену Клоппу.

По имеющейся информации, руководство «Ливерпуля» выделит на летнее трансферное окно 100 миллионов фунтов, однако эта сумма может возрасти до 200 миллионов, если скаузеры смогут продать ненужных игроков.

Сообщается, что «Ливерпуль» намерен расстаться с рядом футболистов, среди которых значатся: Мамаду Сако, Лукас Лейва, Даниэль Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и ряд молодых игроков.

После 32-х туров «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 63 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.