В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

В скором времени может измениться формат проведения Кубка России. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Клубы РФПЛ считают, что двухраундовые противостояния в Кубке России должны начинаться со стадии 1/16 финала турнира.
«От «Краснодара» поступило предложение, что нужно вернуться к двухраундовому противостоянию в Кубке России. Будем решать, как вклинить это в календарь.
Клубы РФПЛ считают, что нужно играть по два матча, начиная с 1/16 финала», – сказал Прядкин.
В четверг на заседании исполкома РФС обсуждалась возможность введения двухматчевых противостояний на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС