В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

В скором времени может измениться формат проведения Кубка России. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Клубы РФПЛ считают, что двухраундовые противостояния в Кубке России должны начинаться со стадии 1/16 финала турнира.

«От «Краснодара» поступило предложение, что нужно вернуться к двухраундовому противостоянию в Кубке России. Будем решать, как вклинить это в календарь.

Клубы РФПЛ считают, что нужно играть по два матча, начиная с 1/16 финала», – сказал Прядкин.

В четверг на заседании исполкома РФС обсуждалась возможность введения двухматчевых противостояний на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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