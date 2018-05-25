В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

В скором времени может измениться формат проведения Кубка России. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Клубы РФПЛ считают, что двухраундовые противостояния в Кубке России должны начинаться со стадии 1/16 финала турнира.

«От «Краснодара» поступило предложение, что нужно вернуться к двухраундовому противостоянию в Кубке России. Будем решать, как вклинить это в календарь.

Клубы РФПЛ считают, что нужно играть по два матча, начиная с 1/16 финала», – сказал Прядкин.

В четверг на заседании исполкома РФС обсуждалась возможность введения двухматчевых противостояний на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС