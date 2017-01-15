В китайском чемпионате ужесточили лимит на легионеров

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Оскар

В чемпионате Китая ужесточили лимит на легионеров. Теперь на поле может выходить максимум 3 иностранных игрока.

5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

Ранее в Китае действовали следующие ограничения на легионеров – в заявку на матч можно было включить одно легионера из Азии и еще четырех легионеров из других частей света; на поле одновременно могли находиться один легионер из Азии и еще три легионера из других частей света, при этом четвертого легионера можно было заменить по ходу матча только на другого легионера.

Новый сезон чемпионата Китая начнется 4 марта 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Wild East Football

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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