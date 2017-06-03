В Китае в 2019 году откроют парк развлечений, посвященный Месси

Автор: Лидия Дидык 0

Месси

Группа китайских компаний намерена построить в стране тематический парк развлечений. Парк будет посвященный форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

В парке, который откроют в 2019 году в восточной части Китая, в городе Нанкин, будет 20 аттракционов, сады и игровые площадки. Площадь парка – 80 тысяч квадратных метров.

Посетители смогут использовать различные виртуальные технологии и технологии дополненной реальности, а также познакомиться с этапами карьеры футболиста.

Месси во время посещения Китая выразил надежду на то, что парк привлечет большое количество детей в футбол.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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