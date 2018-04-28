В Китае откроют футбольную школу имени Андрея Шевченко

Автор: Евгений Морозов 0

Шевченко

В китайской провинции Хэнань будет открыта футбольная школа имени обладателя «Золотого мяча» и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Базу киевского «Динамо» в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках вчера посетила делегация из китайской провинции Хэнань.

«К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей.

Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что, как сказал господин Ли Лю Мин, у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко», – сказал директор ДЮФШ «Динамо» Александр Ищенко.

Также рассказал о визите глава делегации из КНР Ли Лю Мин.

«В Китае очень любят футбол. Среди любителей этого спорта киевское «Динамо» на слуху. Когда речь заходит о футболе в Украине, все сразу вспоминают о «Динамо» – команде номер один.

В нашем регионе из ста миллионов жителей как минимум 20 миллионов точно знают о вашем клубе.

Наша цель – построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у «Динамо», – сказал Ли Лю Мин.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт киевского «Динамо»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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