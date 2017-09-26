В Китае клуб позвал на матч монахов, которые помогли ему одержать победу

24 сентября «Хэнань Цзянье» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Китая обыграл «Шаньдун Лунэн» со счетом 2:1. Это победа стала для команды первой на своем стадионе с июня.

Но, возможно, эта победа получилась не совсем честной. Дело в том, что перед началом встречи фанаты «Хэнань Цзянье» пригласили на арену 15 даосских монахов. Священники принесли дары богам и прочитали молитвы. Это помогло «Хэнань Цзянье» выиграть матч – 2:1. До этого клуб не побеждал дома на протяжении трех месяцев. В свою очередь, китайская футбольная ассоциация (CFA) осталась недовольна случившимся и вынесла официальное предупреждение клубу за проведение религиозного ритуала на стадионе.

«Футбольное поле — не место для религии, и проведение подобных мероприятий на нем неуместно и не соответствует имиджу профессионального футбола. Вместо того чтобы просить помощи у богов, «Хэнань Цзянье» стоит стремиться добиваться побед благодаря собственным усилиям», — говорится в заявлении CFA.

В итоге же, клуб, набрав 27 очков в 26 турах, занимает 12-е место в таблице.

Интересно, что Коммунистическая партия Китая жестко контролирует религию, и вся эта история может иметь серьезные последствия. Так, например, китайское правительство запретило религию для всех членов партии и пригрозило наказать тех, кто проявляет какую-либо поддержку религии. Каждый член Коммунистической партии Китая — почти 90 миллионов человек — должен не только отрицать любые личные религиозные убеждения, но также должен отказываться поддерживать религиозную деятельность по любой причине, даже на благо Китая, согласно мандату, опубликованному 16 июля 2017 года.

Фото: Global Look Press

Текст: Евгений Морозов