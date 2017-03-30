В Казахстане новорожденный получил имя Зинедин Зидан

Забавная история случилась в провинциальном городе Казахстана. Родители новорожденного мальчика назвали его в честь французского футболиста Зинедина Зидана.

«Действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика — Зинедин, а имя — Зидан», — завили работники отделения ЗАГС в Атырау.

В прошлом Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. Сейчас 44-летний специалист работает главным тренером в мадридском «Реале».

Фото: Global Look Press

Источник: «Мой город».