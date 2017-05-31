В июне на «Ростов-Арене» начнут засеивать газон

Автор: Дмитрий Темников 0

Стройка «Ростов-Арены» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Засев травы должны начать в июне. Важно не отступать от намеченных сроков, чтобы получить в итоге качественное покрытие. На эту задачу будет работать и прошивка поля. Чтобы укрепить траву, газон прошьют 20 миллионами искусственных травинок из полиэтиленового волокна.

Постройка трибун идет с опережением графика. Внутри помещений идет монтаж потолков, лифтов и эскалаторов,  дверей, витражей и оконных блоков, укладывается керамическая плитка. Готовность витражного фасада из металлоконструкций и стекла составляет более 40 процентов», — заявил Голубев.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа ЧМ, а также 1/8 финала турнира. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт правительства Ростовской области

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