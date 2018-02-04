В Испании юный футболист умер от остановки сердца во время игры

В Испании случилась очередная трагедия. Футболист возрастной группы 13-14 лет скончался во время матча.

Начо Барбера, игрок команды «Альсира», базирующейся в Валенсии, потерял сознание по ходу встречи. Было установлено, что у юноши остановилось сердце. Он был доставлен в больницу, но попытки спасти его жизнь оказались безуспешными. Сообщается, что ранее у ребенка не было выявлено признаков сердечных заболеваний.

«Альсира» отменила все игры своих команд, запланированные на эти выходные. Соболезнования уже выразили многие испанские клубы.

Фото: Твиттер ФК «Альсира»

Источник: Твиттер ФК «Альсира»

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