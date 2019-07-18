В Испании появится комиссия по борьбе с договорными матчами

Испанские власти анонсировали создание специальной комиссии по борьбе с договорными матчами. Новое ведомство будет разрабатывать меры и рекомендации по выявлению и предотвращению неспортивных поединков.

В состав комиссии войдут представители испанского игорного регулятора, национальной полиции, Высшего спортивного совета, а также другие лица, связанные со спортом и индустрией ставок на спорт. Глава комиссии будет сменяться каждый год. Первая задача нового органа будет заключаться в разработке новой системы предупреждения о подозрительных матчах.

«Коррупция, связанная с манипулированием результатами спортивных соревнований, представляет собой величайшую угрозу для спорта. По этой причине власти сочли необходимым создать формализованный канал диалога и сотрудничества между органами государственной власти, спортивными организациями, организаторами спортивных состязаний и представителями игрового сектора», — говорится в заявлении испанских властей.

Напомним, ранее в Испании произошел крупный скандал с договорными матчами, в котором оказались замешаны крупные клубы и известные игроки.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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