В Иране полиция задержала «двойника Месси»

В Иране задержали мужчину, похожего на Лионеля Месси. «Двойник» нападающего «Барселоны» фотографировался на улицах с фанатами аргентинца.

25-летний мужчина по имени Реза Парастеш, внешне очень похожий на форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на прошедших выходных был задержан в городе Хамадан (Иран) за нарушение общественного порядка.

Полиция была вынуждена задержать «двойника Месси» после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним. Также стражи правопорядка конфисковали машину Парастеша.

