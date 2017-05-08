В Иране полиция задержала «двойника Месси»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Лионель Месси

В Иране задержали мужчину, похожего на Лионеля Месси. «Двойник» нападающего «Барселоны» фотографировался на улицах с фанатами аргентинца. 

25-летний мужчина по имени Реза Парастеш, внешне очень похожий на форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на прошедших выходных был задержан в городе Хамадан (Иран) за нарушение общественного порядка.

Полиция была вынуждена задержать «двойника Месси» после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним. Также стражи правопорядка конфисковали машину Парастеша.

Популярность «двойника Месси» начала расти несколько месяцев назад, когда иранец сделал фото в футболке «Барселоны» и отправил на спортивный сайт.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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