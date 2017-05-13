В «Интер» может перейти защитник «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пепе

Защитник мадридского «Реала» Пепе может продолжить карьеру в Италии. В его услугах заинтересован «Интер».

Португальский футболист, чей контракт со «сливочными» подходит к концу, уже провёл переговоры с руководством миланского клуба. Ранее сообщалось, что на Пепе также претендуют клуб из чемпионата Китая и «ПСЖ».

«Пепе сделал отличную карьеру в «Реале». Он был в клубе десять лет и многого добился. Не знаю, что с ним будет в следующем сезоне», — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, отвечая на вопрос о будущем португальца.

В текущем сезоне Пепе провел за «Реал» 18 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пепе

Пепе продолжит карьеру в Китае

Гарет Бейл

Форвард «Реала» Гарет Бэйл выбыл на три недели

Криш

Луис Энрике: «Мне неинтересно, дадут ли «Золотой мяч» Роналду»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 