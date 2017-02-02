В городах проведения Кубка конфедераций–2017 организуют спортивные экскурсии

В городах проведения Кубка конфедераций по футболу подготовят экскурсии по стадионам и спортивным объектам. Также туристам и болельщикам предложат посетить другие городские достопримечательности.

«Кубок конфедераций по футболу – это четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Все города очень активны с точки зрения развития туризма, над этим работают высокопрофессиональные люди, поэтому будет сделано все, чтобы показать эти регионы и нашу страну с самой лучшей стороны.

Для болельщиков предложат самую обширную туристическую программу, в том числе экскурсии по стадионам и спортивным объектам. Важно показать города, республики, какие-то интересные места туристской дестинации: стадионы, спортивные достопримечательности. Например, в Сочи могут пройти экскурсии по олимпийским объектам. Наша задача максимально использовать эти событийные мероприятия.

Если владельцы спортивных объектов считают возможным эти экскурсии проводить и у них есть, что показать людям, то это хорошо», — рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Кубок конфедераций–2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: в Москве (стадион «Открытие Арена»), в Санкт-Петербурге (стадион «Крестовский»), в Сочи (стадион «Фишт») и в Казани (стадион «Казань Арена»). Игры проведут на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира в 2018 году. На данный момент известно семь участников турнира: Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия. Последнего участника, которым станет победитель Кубка африканских наций в Габоне, определят 5 февраля.



Фото: Global Look Press

Источник: М24