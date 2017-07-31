В городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители

В России к чемпионату Мира готовятся ответственно. В Москве и других городах, принимающих матчи ЧМ в 2018 году, откроются вытрезвители.

Прокомментировал ситуацию главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн: «В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», — сказал Брюн. Он добавил, что решение вернуть вытрезвители в Москву было принято опираясь на положительный опыт в других регионах страны.

Пока не ясно, будут ли вытрезвители платными и какое ведомство будет за них отвечать. «Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения», — отметил Брюн.

ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля состоятся в 11 городах — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: «М24»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»