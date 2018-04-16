В Голландии игрок «Спарты» дисквалифицирован на 7 матчей за умышленный удар шипами в лицо

Автор: Михаил Серебряков 0

Michiel Kramer

Нападающий роттердамской «Спарты» Михил Крамер дисквалифицирован на 7 матчей. Сам игрок уже извинился за свой грязный поступок.

Дисциплинарный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов наказал игрока за намеренный удар шипами в лицо защитнику «Витесса» Александру Бюттнеру, известному в России по выступлениям за «Динамо».

Крамер получил прямую красную карточку по ходу игры. Он согласился со своей дисквалификацией и не будет подавать протест. Таким образом, он пропустит остаток сезона.

«Хоть это и противостояние, я не должен был так реагировать», – заявил Крамер.

Фото: Global Look Press
Источник:  De Telegraaf

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий согласовал контракт с голландским «Витессом»

Фанаты

Английские болельщики были задержаны в Амстердаме перед матчем с Голландией

Johann Cruijff

«Аякс» переименует стадион в честь Йохана Кройффа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 